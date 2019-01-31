"Зенит" может сегодня оформить трансфер Азмуна

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун может уже сегодня перейти в "Зенит". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Клубам сегодня, скорее всего, удастся завершить переход 24-летнего иранца. Переход хотят закрыть сегодня, чтобы завтра заявить футболиста на Лигу Европы.

По данным издания, сумма перехода составит 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Азмун также интересен "Байеру", "Вулверхэмптону" и "Брюгге".

В текущем сезоне Азмун забил 4 гола в 14 матчах.

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