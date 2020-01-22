"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"

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"Зенит" может серьезно наказать Кокорина за отказ переходить в "Сочи"
Руководство петербургского "Зенита" может отправить нападающего Александра Кокорина во вторую команду клуба, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в случае отказа от перехода в "Сочи" футболист может быть переведен в "Зенит-2", который выступает в ПФЛ.

Ранее сообщалось, что решение о переходе Кокорина было принято непосредственно руководством "Зенита". Планировалось, что форвард будет выступать за "Сочи" до окончания нынешнего сезона. Против трансфера выступает главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Напомним, что 28-летний футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

Не пропустите: Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи". | http://soccernews.ru

 
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