"Зенит" может сменить главу скаутской службы

Глава скаутской службы "Зенита" Антон Евменов может в ближайшее время лишиться работы, сообщают российские СМИ.

Стало известно, что руководство питерского клуба недовольно работой функционера, который допустил уже не менее четырёх важных ошибок.

1) "Сине-бело-голубые" упустили полузащитника Ивана Облякова, который выбрал ЦСКА.

2) "Зенит" переплатил за Алексея Сутормина, которого у "Оренбурга" увёл казанский "Рубин".

3) Клуб до сих пор не оформил трансфер защитника "Уфы" Данила Кругового, на которого также претендует ЦСКА.

4) Питерцы не смогли подписать воспитанника "Краснодара" Данила Ведерникова, который 10 дней тренировался с "Зенитом-2", но в итоге ушёл в "Ростов".

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