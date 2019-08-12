"Зенит" может сменить главу скаутской службы

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" может сменить главу скаутской службы

Глава скаутской службы "Зенита" Антон Евменов может в ближайшее время лишиться работы, сообщают российские СМИ.

Стало известно, что руководство питерского клуба недовольно работой функционера, который допустил уже не менее четырёх важных ошибок.

1) "Сине-бело-голубые" упустили полузащитника Ивана Облякова, который выбрал ЦСКА.

2) "Зенит" переплатил за Алексея Сутормина, которого у "Оренбурга" увёл казанский "Рубин".

3) Клуб до сих пор не оформил трансфер защитника "Уфы" Данила Кругового, на которого также претендует ЦСКА.

4) Питерцы не смогли подписать воспитанника "Краснодара" Данила Ведерникова, который 10 дней тренировался с "Зенитом-2", но в итоге ушёл в "Ростов".

Не пропустите: "Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Ростов Ростов 4 8
7 Рубин Рубин 5 7
8 Урал Урал 5 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов