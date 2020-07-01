"Зенит" может стать чемпионом России уже 5 июля
Петербургский "Зенит" может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги 5 июля, по итогам 26-го тура РПЛ.
Для завоевания титула петербургскому клубу нужно на выезде обыграть "Краснодар". Матч состоится 5 июля. При этом "Локомотив" не должен победить "Сочи" в домашнем матче, который пройдет 4 июля.
В этом случае "Зенит" станет недосягаемым для "Локомотива" по очкам. "Краснодар" математически еще будет иметь шансы догнать "Зенит", но останется ниже по количеству побед.
Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22