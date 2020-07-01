"Зенит" может стать чемпионом России уже 5 июля

Петербургский "Зенит" может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги 5 июля, по итогам 26-го тура РПЛ.

Для завоевания титула петербургскому клубу нужно на выезде обыграть "Краснодар". Матч состоится 5 июля. При этом "Локомотив" не должен победить "Сочи" в домашнем матче, который пройдет 4 июля.

В этом случае "Зенит" станет недосягаемым для "Локомотива" по очкам. "Краснодар" математически еще будет иметь шансы догнать "Зенит", но останется ниже по количеству побед.

Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России.

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