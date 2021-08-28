"Зенит" может сыграть с "Челси" на нейтральном поле

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Челси" и "Зенитом" может пройти не в Лондоне.

Есть вероятность, что игру перенесут на нейтральное поле из-за коронавирусных ограничений в Великобритании.

"Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с "Челси". Конечно как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех сценария. До 2 сентября должно быть принято окончательное решение", - сообщили в питерском клубе.

Напомним, что "Челси" должен принять "Зенит" 14 сентября.

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