"Зенит" может усилиться полузащитником "Бетиса"

Теги зенит санкт-петербургбетиссерхио каналестрансферы

"Зенит" может усилиться полузащитником "Бетиса"

Питерский "Зенит" нацелился на полузащитника "Бетиса" Серхио Каналеса, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" готовы купить испанца во время зимнего трансферного окна за 18 миллионов евро.

При этом Каналес не единственный кандидат на усиление позиции атакующего хавбека, поэтому вероятность сделки сейчас оценить тяжело.

28-летний футболист выступает за "Бетис" с лета 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. 

Не пропустите: Семак прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к братьям Миранчукам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США

Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
2 Барселона Барселона 11 22
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 11 22
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 12 20
7 Хетафе Хетафе 12 19
8 Вильярреал Вильярреал 12 18
9 Осасуна Осасуна 12 18
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
11 Леванте Леванте 12 17
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 12 17
13 Валенсия Валенсия 12 17
14 Эйбар Эйбар 12 15
15 Бетис Бетис 12 13
16 Алавес Алавес 12 12
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 12 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов