"Зенит" может усилиться полузащитником "Бетиса"
Питерский "Зенит" нацелился на полузащитника "Бетиса" Серхио Каналеса, сообщают российские СМИ.
"Сине-бело-голубые" готовы купить испанца во время зимнего трансферного окна за 18 миллионов евро.
При этом Каналес не единственный кандидат на усиление позиции атакующего хавбека, поэтому вероятность сделки сейчас оценить тяжело.
28-летний футболист выступает за "Бетис" с лета 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|13
|23
|2
|Барселона
|11
|22
|3
|Реал Мадрид
|11
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6