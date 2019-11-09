"Зенит" может усилиться полузащитником "Бетиса"

Питерский "Зенит" нацелился на полузащитника "Бетиса" Серхио Каналеса, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" готовы купить испанца во время зимнего трансферного окна за 18 миллионов евро.

При этом Каналес не единственный кандидат на усиление позиции атакующего хавбека, поэтому вероятность сделки сейчас оценить тяжело.

28-летний футболист выступает за "Бетис" с лета 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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