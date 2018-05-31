"Зенит" может вернуть Аршавина

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"Зенит" может вернуть Аршавина

"Зенит" рассматривает вариант с возвращением в клуб Андрея Аршавина, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист может завершить карьеру и стать советником президента клуба Сергея Фурсенко. При этом у него нет будет полномочий для вмешательства в работу главного тренера Сергея Семака.

Напомним, что 37-летний Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 годы, затем возвращался в клуб на правах аренды из "Арсенала" в 2012 году, после чего играл за петербуржцев с 2013 по 2015 годы.

В данный момент форвард выступает за казахстанский "Кайрат".

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