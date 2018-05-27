"Зенит" может возглавить наставник клуба Ла Лиги

На пост главного тренера питерского "Зенита" появился новый претендент, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с приглашением на замещение вакантной должности наставника своей команды Кике Сетьена, ныне работающего с севильским "Бетисом". 59-летний испанский специалист рассматривается в качестве альтернативы своему итальянскому коллеге Маурицио Сарри, который был главным претендентом на то, чтобы возглавить "Зенит".

Напомним, Спивак высказался о перспективах Семака в "Зените". | soccernews.ru