"Зенит" может возглавить тренер сборной, участвующей в Евро-2020

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

По сведениям источника, руководство российского клуба уже начало переговоры с Петковичем. Назначение может состояться после окончания чемпионата Европы.

На посту главного тренера "Зенита" Петкович может сменить Сергея Семака, под руководством которого клуба из Санкт-Петербурга три раза подряд становился чемпионом России.

57-летний Петкович тренирует сборную Швейцарии с 2014 года. Ранее он тренировал "Малькантоне", "Лугано", "Беллинцону", "Янг Бойз", "Самсунспор" и "Лацио".

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