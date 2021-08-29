"Зенит" может заблокировать переход Азмуна в "Лион": названа причина
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" не собирается продавать иранского нападающего Сердара Азмуна, если не успеет найти ему замену до закрытия летнего трансферного окна, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, руководство российского клуба уже поставило об этом в известность "Лион", который договорился с форвардом по условиям личного контракта. В "Зените" считают, что французы слишком поздно начали переговоры по трансферу.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
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