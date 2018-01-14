"Зенит" может заменить Манчини наставником "Наполи" Сарри

Питерский "Зенит" уже занимается поисками возможной замены для своего главного тренера Роберто Манчини, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в случае расставания со своим наставником "сине-бело-голубые" будут рассматривать вариант с приглашением на его место Маурицио Сарри из итальянского "Наполи". Российский гранд может воспользоваться пунктом в контракте 59-летнего специалиста с "партенопейцами" о его уходе из клуба за сумму в 8 миллионов евро.

Напомним, Кокорин прокомментировал похвалу от Манчини. | soccernews.ru