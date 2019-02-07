"Зенит" может заменить Семака экс-тренером команды

"Зенит" может отправить в отставку наставника команды Сергея Семака.

Как сообщают российские СМИ, заменить Семака может главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, ранее возглавляющий "Зенит" с 2009 по 2014 год.

Напомним, что по слухам "Интер" в ближайшее время может уволить Спаллетти за неудовлетворительные результаты.

Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2020 года.

"Зенит" после 17 туров возглавляет РПЛ, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

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