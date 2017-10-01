"Зенит" на 85-й минуте уходит от поражения в матче с "Анжи"
Программу 12-го тура российской Премьер-лиги закрывали воскресным вечером махачкалинский "Анжи" и питерский "Зенит". Накануне этой встречи команды находились на абсолютно разных полюсах турнирной таблицы. Хозяева поля замыкали турнирную таблицу, в то время как представитель Северной столицы России приехал в Дагестан в качестве лидера.
Гости уже на старте матча обозначили свое превосходство. Так на 2-й минуте после розыгрыша углового в исполнении Ивановича, опасно по воротам пробивал Полоз – мяч пролетел рядом со штангой. А спустя еще несколько минут Дзюба благодаря индивидуальным действиям вышел на ударную позицию, но с близкого расстояния не смог попасть в створ.
Ближе к середине тайма "Анжи" выровнял игру. А едва ли не первая острая атака махачкалинцев закончилась взятием ворот. Маркелов точным пасом отправил Полуяхтова по левому флангу, а тот перевел сферу к вратарской "Зенита", где Данченко в касание переправил круглого в дальний угол – 1:0.
Такая дерзость со стороны соперника завели питерцев с еще большей силой. Вскоре "Зенит" заработал очередной опасный стандарт, после которого Паредес угодил в перекладину. Гости и дальше продолжали атаковать, но отличиться до перерыва им так и не удалось.
А едва стартовала вторая половина матч, как команда Роберто Манчини большими силами ринулась сравнивать счет. Уже на 47-й минуте мог забивать Ерохин после паса от Крищито, но мяч срикошетил и полетел чуть выше перекладины. В следующей атаке участвует уже Иванович, но и его удар головой приходится мимо рамки.
Но на 57-й минуте "Зенит" все же добивается своего. Разыграли гости угловой удар, пошел навес в самый центр вратарской "Анжи", ну а там вездесущий Кокорин опередил на втором этаже на долю секунды голкипера хозяев и отправил мяч в сетку – 1:1.
Казалось, вот он – перелом в матче, которого так добивался лидер чемпионата. Но спустя две минуты махачкалинцы снова вышли вперед. Кацаева парнеры вывели на ворота и тот, с небольшой паузой, но все же переиграл Лунева – 2:1.
И снова "Зенит" обрушивает атаки на ворота Будакова, едва не пропуская третий мяч. После розыгрыша углового мяч заметался в штрафной и все же попал на ногу Фибеля, который с пяти метров пробивает рядом со штангой.
Манчини ничего не остается, как бросать в бой сначала Ригони, а затем и Дриусси. Первый мог отличиться в одной из быстрых атак гостей, но его удар пришелся выше ворот. Ключевой же в матче стала 85-я минута. Паредес решился на дальний удар, но угодил в Брызгалова, от которого мяч срикошетил и полетел в противоход Будакову в правый угол ворот – 2:2.
Почти сразу имели питерцы все шансы выйти вперед, но во второй своей попытке Паредес не смог переиграть Будакова.
В итоге – ничья, которую "Анжи" уж точно заслужил.
"Анжи" – "Зенит" – 2:2
Голы: Данченко, 20 – 1:0. Кокорин, 57 – 1:1. Кацаев, 59 – 2:1. Паредес, 85 – 2:2.
"Анжи": Будаков, Брызгалов, Самарджич (Кацаев, 46), Фибель, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Хубулов, 84), Яковлев, Маркелов, Прудников (Дибиргаджиев, 72).
"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Мевля (Дриусси, 80), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 52), Полоз (Ригони, 62), Дзюба, Кокорин.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Анжи" – "Зенит" – 2:2 (обзор)
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