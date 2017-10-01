"Зенит" на 85-й минуте уходит от поражения в матче с "Анжи"

Теги анжизенит санкт-петербург

"Зенит" на 85-й минуте уходит от поражения в матче с "Анжи"

Программу 12-го тура российской Премьер-лиги закрывали воскресным вечером махачкалинский "Анжи" и питерский "Зенит". Накануне этой встречи команды находились на абсолютно разных полюсах турнирной таблицы. Хозяева поля замыкали турнирную таблицу, в то время как представитель Северной столицы России приехал в Дагестан в качестве лидера.

Гости уже на старте матча обозначили свое превосходство. Так на 2-й минуте после розыгрыша углового в исполнении Ивановича, опасно по воротам пробивал Полоз – мяч пролетел рядом со штангой. А спустя еще несколько минут Дзюба благодаря индивидуальным действиям вышел на ударную позицию, но с близкого расстояния не смог попасть в створ.  

Ближе к середине тайма "Анжи" выровнял игру. А едва ли не первая острая атака махачкалинцев закончилась взятием ворот. Маркелов точным пасом отправил Полуяхтова по левому флангу, а тот перевел сферу к вратарской "Зенита", где Данченко в касание переправил круглого в дальний угол – 1:0.

Такая дерзость со стороны соперника завели питерцев с еще большей силой. Вскоре "Зенит" заработал очередной опасный стандарт, после которого Паредес угодил в перекладину. Гости и дальше продолжали атаковать, но отличиться до перерыва им так и не удалось.  

А едва стартовала вторая половина матч, как команда Роберто Манчини большими силами ринулась сравнивать счет. Уже на 47-й минуте мог забивать Ерохин после паса от Крищито, но мяч срикошетил и полетел чуть выше перекладины. В следующей атаке участвует уже Иванович, но и его удар головой приходится мимо рамки.

Но на 57-й минуте "Зенит" все же добивается своего. Разыграли гости угловой удар, пошел навес в самый центр вратарской "Анжи", ну а там вездесущий Кокорин опередил на втором этаже на долю секунды голкипера хозяев и отправил мяч в сетку – 1:1.

Казалось, вот он – перелом в матче, которого так добивался лидер чемпионата. Но спустя две минуты махачкалинцы снова вышли вперед. Кацаева парнеры вывели на ворота и тот, с небольшой паузой, но все же переиграл Лунева – 2:1.

И снова "Зенит" обрушивает атаки на ворота Будакова, едва не пропуская третий мяч. После розыгрыша углового мяч заметался в штрафной и все же попал на ногу Фибеля, который с пяти метров пробивает рядом со штангой.

Манчини ничего не остается, как бросать в бой сначала Ригони, а затем и Дриусси. Первый мог отличиться в одной из быстрых атак гостей, но его удар пришелся выше ворот. Ключевой же в матче стала 85-я минута. Паредес решился на дальний удар, но угодил в Брызгалова, от которого мяч срикошетил и полетел в противоход Будакову в правый угол ворот – 2:2.  

Почти сразу имели питерцы все шансы выйти вперед, но во второй своей попытке Паредес не смог переиграть Будакова.

В итоге – ничья, которую "Анжи" уж точно заслужил.

"Анжи" – "Зенит" – 2:2

Голы: Данченко, 20 – 1:0. Кокорин, 57 – 1:1. Кацаев, 59 – 2:1. Паредес, 85 – 2:2.  

"Анжи": Будаков, Брызгалов, Самарджич (Кацаев, 46), Фибель, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Хубулов, 84), Яковлев, Маркелов, Прудников (Дибиргаджиев, 72).

"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Мевля (Дриусси, 80), Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 52), Полоз (Ригони, 62), Дзюба, Кокорин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Анжи" – "Зенит" – 2:2 (обзор)

комментарии
Евгений

Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС и вот вам Зенит! Тоже мог проиграть, но не повезло Анжи! Четыре очка потеряли Анжи, а могли и приобрести, будь в концовках ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ! В этом туре плохо сыграл только УРАЛ! Так безвольно Урал ещё не играл! Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК! 11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале! А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно! А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал и ОЧЕНЬ похож на ОГОВОРНЯК! Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне! А Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО! Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения! Если так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а самим КРАСОВАТЬСЯ наверху. Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут! Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов