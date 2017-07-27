"Зенит" на классе добывает победу над "Бней Иегудой"

Очередной свой европейский поход питерский "Зенит" начинал в Израиле. В рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда Роберто Манчини гостила у тель-авивского клуба "Бней Иегуда". В данном поединке, да и в противостоянии в целом, питерцы считались бесспорными фаворитами. Однако игрокам "Зенита" на деле предстояло доказать, что они сильнее своего оппонента по всем параметрам.

Хозяева, завоевавшие в прошлом сезоне Кубок Израиля, постарались на равных потягаться с командой Манчини на первых минутах встречи. Хватило их примерно на четверть часа, аккурат до первого голевого момента питерцев. На 15-й минуте гости через пас разорвали оборону "Бней Иегуда", после чего Ерохин вывел Полоза на ударную позицию. Однако Дмитрий пробил слабо и не доставил хлопот голкиперу израильской команды.

Впрочем, уже через пять минут мяч вполне мог оказаться в сетке ворот хозяев поля. Жулиано со штрафного навесил в центр вратарской "Бней Иегуды", откуда Ерохин головой пробил, казалось, наверняка. Но Зубас каким-то чудом смог парировать сферу с самой ленточки, продемонстрировав высший уровень реакции. В следующей атаке питерцев поучаствовали сразу два защитника гостей. После розыгрыша углового на дальний удар решился Анюков. Оказавшийся на пути мяча Иванович, который подставлял ногу, рассчитывая изменить полет сферы, но мяч пролетел рядом со штангой.

Лишь по истечению полчаса игры "Зенит" несколько сбавил обороты, чем сразу же воспользовались израильтяне, создав свой единственный момент до перерыва. Гордана ударом издалека метил в девятку, но Лунев достал мяч и перевел его на угловой.

В целом же игра питерцев оставляла желать лучшего, и Манчини нужно было что-то менять после перерыва. И когда итальянский специалист "Зенита" все же решился на первую замену, его команда неожиданно открыла счет. Жирков подал угловой, а Кандил не уследил за Кришито. Доменико пробил головой метров с пяти, после чего снаряд рикошетом от макушки Финиша влетел под перекладину – 0:1.

Гол значительно раскрепостил российскую команду, которая сразу же побежала забивать второй. Теперь уже гости могли играть на классе, выманивая соперника на свою половину поля. Но те в атаку не шли, понимая, чем может обернуться для них открытый футбол с таким соперником как "Зенит".

Питерцы между тем искали возможность увеличить преимущество в матче и после ряда неудачных попыток все же добились своего. Но сначала дальними ударами отметились Кокорин и Паредес. В обоих случаях Зубас тащил невероятные мячи.

Однако на 90-й минуте хозяевам не помог и он. В ходе быстрой атаки левым флангом Паредес выдал пас на ход Кокорину, а тот, ворвавшись в штрафную, тыкнул мяч в ближний угол над Зубасом – 0:2.

"Зенит" добывает уверенную победу в Израиле над откровенно слабым соперником и теперь может спокойно готовится к ответному домашнему поединку.

"Бней Иегуда" – "Зенит" – 0:2

Голы: Кришито, 59 – 0:1. Кокорин, 90 – 0:2.

"Бней Иегуда": Зубас, Бен-Ари, Хабаши, Азуз, Тургеман, Гордана, Финиш (Ашкенази, 87), Кандиль, Тчибота (Габбай, 81), Буцагло (Хозец, 71), Валскис.

"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Кришито, Хави Гарсия, Жулиано (Дриусси, 58), Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Полоз (Дзюба, 75), Кокорин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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