"Зенит" на своем поле принимает "Анжи"
"Зенит" – "Анжи"
Стадион: "Санкт-Петербург"
Начало матча: 16:30
Арбитр: Алексей Матюнин
"Зенит" в матче 26 тура РФПЛ встретится с "Анжи". Команду Манчини лихорадит во второй половине сезона, в чемпионате после зимнего перерыва удалось выиграть только одну игру у "Уфы", при том, что соперник возил питерцев весь матч и должен был отыграться. "Ростову" и "Амкару" забить не удалось, а "Краснодару" "Зенит" и вовсе проиграл на своем поле.
Трудности у питерцев начались еще в конце прошлого года, когда у команды произошел спад. "Зенит" не мог выиграть в пяти встречах подряд (в четырех из них не удавалось забить). Замолчал Кокорин, а весной и вовсе получил травму. Аргентинцы никак себя не проявляли, хотя Ригони забивал в Лиге Европы, Манчини ему практику в чемпионате практически не давал. В итоге В РФПЛ аргентинец так ни разу и не отличился. Зимой команду покинули игроки атаки Шатов и Дзюба. Первый успел забить в ворота "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург", второй клепает голы за "Арсенал", ему на смену пригласили Заболотного из "Тосно", который пока не может доказать свою состоятельность и забить первый гол за команду. Манчини же сам отдал атакующих игроков, а затем начал жаловаться, что у него нет нападающих. На лицо непоследовательность и непрофессионализм. Нужно признать, что итальянец провалился в "Зените", он уже наверняка прорабатывает пути к отступлению, на горизонте работа со сборной Италии, куда его активно сватает пресса.
"Анжи" находится в зоне стыковых матчей, но при этом команда не выглядит безнадежной. Этой весной махачкалинцы отобрали очки у "Краснодара" и "Рубина", обыграли прямого конкурента "Тосно". Осенью "Анжи" и вовсе едва поочередно не обыграл "Спартак" и "Зенит", однако дожать именитых соперников не сумел, пропустив в концовке. Обе игры завершились 2:2, наверняка "орлы" будут не против разделить очки и в ближайшей игре в Санкт-Петербурге.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 21 матч: девять побед у "Зенита", две – у "Анжи", десять ничьих.
Три последних очных матча завершились вничью.
"Анжи" последний раз побеждал "Зенит" в 2002 году.
Лучший бомбардир противостояния – Артём Дзюба (5 голов).
Ориентировочные составы:
"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Жирков, Дриусси, Заболотный.
"Анжи": Лория, Данченко, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Хубулов, Лескано, Маркелов, Будковский.
Прогноз на матч "Зенит" – "Анжи"
"Зенит" фаворит, но таковым он был и в матчах с "Амкаром", "Ростовом", "Краснодаром". На бумаге питерцы должны набирать три очка, однако команда никак не может найти свою игру, чем может воспользоваться "Анжи", которому отступать некуда.
Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на "Анжи" – 9.20.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|25
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|5
|ЦСКА Москва
|24
|44
|6
|Арсенал Тула
|26
|35
|7
|Уфа
|25
|34
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|25
|30
|10
|Динамо Москва
|25
|30
|11
|Ахмат
|25
|30
|12
|Амкар
|25
|28
|13
|Ростов
|25
|27
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|25
|13