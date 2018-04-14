"Зенит" на своем поле принимает "Анжи"

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"Зенит" на своем поле принимает "Анжи"

"Зенит" – "Анжи"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Алексей Матюнин

"Зенит" в матче 26 тура РФПЛ встретится с "Анжи". Команду Манчини лихорадит во второй половине сезона, в чемпионате после зимнего перерыва удалось выиграть только одну игру у "Уфы", при том, что соперник возил питерцев весь матч и должен был отыграться. "Ростову" и "Амкару" забить не удалось, а "Краснодару" "Зенит" и вовсе проиграл на своем поле.

Трудности у питерцев начались еще в конце прошлого года, когда у команды произошел спад. "Зенит" не мог выиграть в пяти встречах подряд (в четырех из них не удавалось забить). Замолчал Кокорин, а весной и вовсе получил травму. Аргентинцы никак себя не проявляли, хотя Ригони забивал в Лиге Европы, Манчини ему практику в чемпионате практически не давал. В итоге В РФПЛ аргентинец так ни разу и не отличился. Зимой команду покинули игроки атаки Шатов и Дзюба. Первый успел забить в ворота "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург", второй клепает голы за "Арсенал", ему на смену пригласили Заболотного из "Тосно", который пока не может доказать свою состоятельность и забить первый гол за команду. Манчини же сам отдал атакующих игроков, а затем начал жаловаться, что у него нет нападающих. На лицо непоследовательность и непрофессионализм. Нужно признать, что итальянец провалился в "Зените", он уже наверняка прорабатывает пути к отступлению, на горизонте работа со сборной Италии, куда его активно сватает пресса.

"Анжи" находится в зоне стыковых матчей, но при этом команда не выглядит безнадежной. Этой весной махачкалинцы отобрали очки у "Краснодара" и "Рубина", обыграли прямого конкурента "Тосно". Осенью "Анжи" и вовсе едва поочередно не обыграл "Спартак" и "Зенит", однако дожать именитых соперников не сумел, пропустив в концовке. Обе игры завершились 2:2, наверняка "орлы" будут не против разделить очки и в ближайшей игре в Санкт-Петербурге.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 21 матч: девять побед у "Зенита", две – у "Анжи", десять ничьих.

Три последних очных матча завершились вничью.

"Анжи" последний раз побеждал "Зенит" в 2002 году.

Лучший бомбардир противостояния – Артём Дзюба (5 голов).

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес, Жирков, Дриусси, Заболотный.

"Анжи": Лория, Данченко, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Хубулов, Лескано, Маркелов, Будковский.

Прогноз на матч "Зенит" – "Анжи"

"Зенит" фаворит, но таковым он был и в матчах с "Амкаром", "Ростовом", "Краснодаром". На бумаге питерцы должны набирать три очка, однако команда никак не может найти свою игру, чем может воспользоваться "Анжи", которому отступать некуда.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на "Анжи" – 9.20.

Вячеслав Горбачев

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4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 24 44
6 Арсенал Тула 26 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 26 34
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 25 28
13 Ростов 25 27
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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