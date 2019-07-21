"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи"

В рамках 2-го тура РПЛ "Зенит" добыл выездную победу над "Сочи".

Благодаря победе питерский клуб набрал 6 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

"Сочи" - "Зенит" 0:2

Голы: Азмун (пен), 30 - 0:1, Оздоев, 88 - 0:2

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Набиуллин, Кудряшов, Цаллагов, Казаев, Песегов, Новосельцев, Бурмистров (Карапетян, 60), Миладинович (Юрганов, 46), Обухов (Полоз, 72).

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Терентьев, 46), Ракицкий, Барриос, Ерохин (Дзюба, 65), Оздоев, Сутормин, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.

Предупреждения: Миладинович (29), Новосельцев (43).

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