"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи"
В рамках 2-го тура РПЛ "Зенит" добыл выездную победу над "Сочи".
Благодаря победе питерский клуб набрал 6 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.
"Сочи" - "Зенит" 0:2
Голы: Азмун (пен), 30 - 0:1, Оздоев, 88 - 0:2
"Сочи": Заболотный, Маргасов, Набиуллин, Кудряшов, Цаллагов, Казаев, Песегов, Новосельцев, Бурмистров (Карапетян, 60), Миладинович (Юрганов, 46), Обухов (Полоз, 72).
"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Терентьев, 46), Ракицкий, Барриос, Ерохин (Дзюба, 65), Оздоев, Сутормин, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.
Предупреждения: Миладинович (29), Новосельцев (43).
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