"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ

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"Зенит" на выезде обыграл "Ростов" и возглавил РПЛ

В рамках 2-го тура РПЛ "Зенит" добыл выездную победу над "Ростовом".

Питерский клуб набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Напомним, что "Зенит" - действующий чемпион РПЛ.

"Ростов" - "Зенит" 0:2

Голы: Азмун, 23 - 0:1, Ловрен, 87 - 0:2

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Хаджикадунич, Ионов, Зайнутдинов, Норманн, Попов (Еременко, 74), Мамаев (Хасимото, 74), Шомуродов (Тошевски, 85).

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Оздоев, Барриос, Малком (Прохин, 80), Ригони (Ерохин, 73), Дриусси (Круговой, 73), Азмун (Мостовой, 85).

Удаление: Ракицкий (78).   

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