"Зенит" нацелился на бразильца из "Базеля"
Фото: инстаграм Артура Кабрала/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Базеля" Артуру Кабралу, сообщает Transfers24hr.
По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Байера" и "Милана".
В нынешнем сезоне 23-летний Кабрал провел за "Базель" 22 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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