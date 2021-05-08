"Зенит" нацелился на бразильского полузащитника
Фото AGIF / Diogo Reis
Атакующий хавбек "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо Родригес может продолжить карьеру в России.
По информации UOL, "Зенит" уже начал контактировать по поводу трансфера 24-летнего футболиста.
Потенциальному покупателю придётся заплатить за бразильца не менее 12 миллионов евро.
Помимо "Зенита" на Клаудиньо претендуют "Рома" и "РБ Лейпциг".
Полузащитник сыграл за "Ред Булл Брагантино" 117 матчей, забил 32 гола и сделал 22 ассиста.
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