"Зенит" нацелился на бразильского вингера

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"Зенит" нацелился на бразильского вингера

Питерский "Зенит" проявляет интерес к вингеру "Гремио" Пепе, утверждает Goal.com.

По информации источника, "сине-бело-голубые" намерены побороться за бразильца с "Порту" и "Севильей".

Потенциальному покупателю придётся заплатить за 23-летнего футболиста около 15 миллионов евро.

Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 99 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов.

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