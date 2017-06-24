"Зенит" нацелился на Брозовича

Хавбек "Интера" Марцело Брозович может продолжить карьеру в "Зените", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на трансфере настаивает новый наставник "Зенита" Роберто Манчини. Отметим, что "нерадзурри" готовы продать хорвата за 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Брозович сыграл 28 поединков, отметился 6 голами и 2 ассистами.

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