"Зенит" нацелился на двух игроков "Наполи"
"Зенит" хочет пополнить состав двумя защитниками "Наполи".
По сведениям CalcioNapoli24, на радары питерского клуба попали Мариу Руй и Эльсеид Хюсай. Отмечается, что в услугах обоих игроков также заинтересован "Шальке".
В минувшем сезоне на счету Хюсая два ассиста в 35 играх. Руй провел 31 матч, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.
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|Арсенал Тула
|30
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|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
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|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
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|16
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|30
|20