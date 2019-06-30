"Зенит" нацелился на двух игроков "Наполи"

Теги зенит санкт-петербургнаполимариу руйэльсеид хюсай

"Зенит" нацелился на двух игроков "Наполи"

"Зенит" хочет пополнить состав двумя защитниками "Наполи".

По сведениям CalcioNapoli24, на радары питерского клуба попали Мариу Руй и Эльсеид Хюсай. Отмечается, что в услугах обоих игроков также заинтересован "Шальке".

В минувшем сезоне на счету Хюсая два ассиста в 35 играх. Руй провел 31 матч, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

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