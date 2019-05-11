"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"

"Зенит" во время летнего трансферного окна рассчитывает усилиться сразу двумя игроками "Рубина", сообщают российские СМИ.

В сфере интересов питерского клуба находятся защитник Егор Сорокин и хавбек Игорь Коновалов.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак хочет видеть этих футболистов в своей команде.

23-летний Сорокин в текущем сезоне сыграл за "Рубин" 28 матчей и забил 6 мячей. В активе 22-летнего Коновалова 27 игр, 1 гол и 4 ассиста.

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