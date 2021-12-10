"Зенит" нацелился на двух защитников "Урала"

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"Зенит" нацелился на двух защитников "Урала"

Фото твиттер "Урала"

Питерский "Зенит" претендует на игроков "Урала" Арсена Адамова и Ивана Кузьмичева, утверждает "СЭ".

По информации источника, трансфер Адамова лоббирует генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

На подписании Кузьмичева, в свою очередь, настаивает тренерский штаб "Зенита".

22-летний Адамов в этом сезоне сыграл за "Урал" 18 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

21-летний Кузьмичев провёл 12 игр и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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