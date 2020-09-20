"Зенит" нацелился на Джесси Лингарда
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает ESPN.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Хавбек готов сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Игроком также интересуется "Тоттенхэм".
27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за манкунианцев 207 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18