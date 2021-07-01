"Зенит" нацелился на Джованни Симеоне

Фото инстаграм Джованни Симеоне

Нападающий "Кальяри" Джованни Симеоне может продолжить карьеру в России или Франции.

По информации сайта Джанлуки Ди Марцио, подписать 25-летнего футболиста хотят "Зенит" и "Марсель".

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 33 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Напомним, что Джованни Симеоне является сыном наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

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