"Зенит" нацелился на форварда "Атлетико"

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"Зенит" нацелился на форварда "Атлетико"

Питерский "Зенит" нацелился на форварда "Атлетико" Николу Калинича, сообщает "Спорт Уик-энд".

По информации источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с подписанием 31-летнего хорвата в зимнее трансферное окно.

Проблемой в переговорах может стать стоимость футболиста - "матрасники" хотят по максимуму отбить потраченные на него 14,5 миллионов евро, а российский клуб не готов платить такую сумму.

В текущем сезоне Калинич сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до июня 2021 года.

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