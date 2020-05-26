"Зенит" нацелился на форварда "Херенвена"
Нападающий "Херенвена" Митчелл ван Берген стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщает Voetbalprimeur.
Подробности возможной сделки неизвестны.
Ван Берген выступает за "Херенвен" с лета 2018 года, сыграл 62 матча, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
Форварду в августе исполнится 21 год. Его рыночная стоимость - 3,6 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
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|41
|12
|ВВВ Венло
|34
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|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
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|Эксельсиор
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|34
|29
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