"Зенит" нацелился на форварда "Херенвена"

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"Зенит" нацелился на форварда "Херенвена"

Нападающий "Херенвена" Митчелл ван Берген стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщает Voetbalprimeur.

Подробности возможной сделки неизвестны.

Ван Берген выступает за "Херенвен" с лета 2018 года, сыграл 62 матча, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

Форварду в августе исполнится 21 год. Его рыночная стоимость - 3,6 миллиона евро.

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