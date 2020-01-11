"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии

Питерский "Зенит" может усилиться нападающим "Торино" и сборной Италии Симоне Дзадзой, сообщает Calciomercato.

Источник не приводит никаких данных о деталях возможного трансфера. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

Дзадза выступает за "Торино" с лета 2018 года. В текущем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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