"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии
Фото: инстаграм Андреа Белотти
Нападающий "Торино" Андреа Белотти попал в сферу интересов "Зенита".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерский клуб готов предложить 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт, по которому он будет получать 4 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.
Отметим, что контракт Белотти с клубом истекает следующим летом.
В прошлом сезоне Белотти провел 36 игр, забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Игрок также принял участие в 6 матчах на Евро-2020.
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