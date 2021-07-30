"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии

Фото: инстаграм Андреа Белотти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, питерский клуб готов предложить 27-летнему итальянцу четырехлетний контракт, по которому он будет получать 4 миллиона евро за сезон с учетом бонусов.

Отметим, что контракт Белотти с клубом истекает следующим летом.

В прошлом сезоне Белотти провел 36 игр, забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Игрок также принял участие в 6 матчах на Евро-2020.

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