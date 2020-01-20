"Зенит" нацелился на форварда сборной Швеции
Нападающий берлинского "Униона" Себастьян Андерссон стал трансферной целью "Зенита".
По информации Kicker, питерский клуб хочет усилить свою атаку игроком сборной Швеции, однако сам форвард предпочитает продолжить карьеру в АПЛ.
Сообщается, что "Валенсия" также претендует на 28-летнего футболиста, который забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах текущего сезона.
Рыночная стоимость Андерссона оценивается в 4 миллиона евро. При этом он летом может стать свободным агентом в случае вылета "Униона" из Бундеслиги.
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