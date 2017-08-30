"Зенит" нацелился на форварда "Торино"

Питерский "Зенит" нацелился на форварда итальянского "Торино" Лукаса Бойе, информирует Toro News.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" планирует сделать предложения по 21-летнему нападающему "быков" уже в самое ближайшее время.

В прошлом сезоне Бойе забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах за "Торино".

Напомним, Манчини задумался об уходе из "Зенита". | soccernews.ru