"Зенит" нацелился на форварда "Урала"

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"Зенит" нацелился на форварда "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб может отдать в аренду "Зениту" нападающего Артема Юсупова

"Есть вариант, что Юсупов отправится в аренду в "Зенит" и будет выступать за вторую команду в ФНЛ. Сейчас Артем тренируется с "Зенитом-2". Парню нужно получать игровую практику, расти", - приводят слова Иванова российские СМИ.

21-летний Юсупов является воспитанником "Урала". В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате России, проведя на поле в общей сложности 13 минут. 

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