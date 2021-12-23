"Зенит" нацелился на голкипера сборной России
Питерский "Зенит" хочет усилиться вратарем "Буде-Глимта" Никитой Хайкиным, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы предложить за 26-летнего футболиста голкипера Александра Васютина с доплатой.
Напомним, что Хайкин в ноябре получил дебютный вызов в сборную России.
В текущем сезоне воспитанник "Торпедо" пропустил 29 голов в 33 матчах за "Буде-Глимт". Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
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