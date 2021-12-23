"Зенит" нацелился на голкипера сборной России

Фото инстаграм Никиты Хайкина

Питерский "Зенит" хочет усилиться вратарем "Буде-Глимта" Никитой Хайкиным, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы предложить за 26-летнего футболиста голкипера Александра Васютина с доплатой.

Напомним, что Хайкин в ноябре получил дебютный вызов в сборную России.

В текущем сезоне воспитанник "Торпедо" пропустил 29 голов в 33 матчах за "Буде-Глимт". Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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