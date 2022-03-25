"Зенит" нацелился на хавбека ЦСКА

Фото инстаграм Ильзата Ахметова

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

По информации "СЭ", интерес к 24-летнему футболисту проявляет питерский "Зенит".

Хавбек армейцев в конце июня может стать свободным агентом. Если это произойдёт, то "сине-бело-голубые" получат возможность бесплатно подписать новичка.

В текущем сезоне Ахметов сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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