"Зенит" нацелился на хавбека ЦСКА
Фото инстаграм Ильзата Ахметова
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
По информации "СЭ", интерес к 24-летнему футболисту проявляет питерский "Зенит".
Хавбек армейцев в конце июня может стать свободным агентом. Если это произойдёт, то "сине-бело-голубые" получат возможность бесплатно подписать новичка.
В текущем сезоне Ахметов сыграл за ЦСКА 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
Не пропустите: "Вест Хэм" нацелился на защитника "Зенита". | http://soccernews.ru
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