"Зенит" нацелился на хавбека "Фенербахче"

Питерский "Зенит" нацелился на полузащитника турецкого "Фенербахче" Жозефа де Соузу Диаса, информирует Fotomac.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" уже запросили от "желтых канареек" разрешения на ведение переговоров с 29-летним хавбеком по его трансферу.

В прошлом сезоне Джозеф забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 41 матче за "Фенербахче". Его трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, МАТЧ ТВ покажет игру "Зенит" - "Динамо" (Минск). | soccernews.ru