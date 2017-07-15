"Зенит" нацелился на хавбека "Индепендьенте"

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"Зенит" нацелился на хавбека "Индепендьенте"

Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони попал в сферу интересов "Зенита", сообщает TyC Sports.

По информации источника, питерский клуб уже сделал предложение по трансферу 24-летнего аргентинца. Сумма сделки может составить девять миллионов евро.

Ригони выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, сыграл 55 матчей, забил 17 голов и сделал 3 результативных передачи.

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