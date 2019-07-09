"Зенит" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Ману Гарсия этим летом может оказаться в России.

Интерес к 21-летнему испанцу проявляет "Зенит". Сумма возможного трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

При этом "горожане" намерены сохранить права на футболиста, поэтому клубы, вероятно, смогут договориться только об аренде.

Гарсия перебрался в академию "Сити" в 2014 году, за основу дебютировал в 2015 году. Сдавался в аренду "Алавесу", "НАК Бреде" и "Тулузе".

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