"Зенит" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситизенит санкт-петербургману гарсиятрансферы

"Зенит" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Ману Гарсия этим летом может оказаться в России.

Интерес к 21-летнему испанцу проявляет "Зенит". Сумма возможного трансфера оценивается в 8 миллионов евро.

При этом "горожане" намерены сохранить права на футболиста, поэтому клубы, вероятно, смогут договориться только об аренде.

Гарсия перебрался в академию "Сити" в 2014 году, за основу дебютировал в 2015 году. Сдавался в аренду "Алавесу", "НАК Бреде" и "Тулузе".

Не пропустите: "Зенит" включился в борьбу за Васютина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились четвертьфинальные пары Кубка Африки-2019

Определились четвертьфинальные пары Кубка Африки-2019

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов