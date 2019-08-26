"Зенит" нацелился на хавбека "Ренна", лидирующего в Лиге 1
Питерский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" Клеману Гренье, сообщает Footmercato.
По сведениям издания, на воскресной игре Лиги 1 между "красно-чёрными" и "Страсбуром" (2:0) был замечен скаут российского клуба, который следил за французским хавбеком.
Рыночная стоимость воспитанника "Лиона" оценивается в 7,5 миллионов евро.
За "Ренн", который по итогам трёх туров лидирует в чемпионате Франции, Гренье выступает с прошлого лета. В его активе 51 матч, 4 гола и 8 ассистов.
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