"Зенит" нацелился на хавбека "Ренна", лидирующего в Лиге 1

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"Зенит" нацелился на хавбека "Ренна", лидирующего в Лиге 1

Питерский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" Клеману Гренье, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, на воскресной игре Лиги 1 между "красно-чёрными" и "Страсбуром" (2:0) был замечен скаут российского клуба, который следил за французским хавбеком.

Рыночная стоимость воспитанника "Лиона" оценивается в 7,5 миллионов евро.

За "Ренн", который по итогам трёх туров лидирует в чемпионате Франции, Гренье выступает с прошлого лета. В его активе 51 матч, 4 гола и 8 ассистов.

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