"Зенит" нацелился на хавбека "Ривер Плейта"

Питерский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Ривер Плейта" Николасу де ла Крусу, сообщает ABC.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы побороться за 20-летнего уругвайца с "Штутгартом" и "Байером".

Де ла Крус в этом сезоне сыграл за "Ривер Плейт" 16 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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