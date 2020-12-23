"Зенит" нацелился на хавбека сборной Хорватии

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику загребского "Динамо" и сборной Хорватии Ловро Маеру, сообщает Jutarnji List.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Зенит" предложил за игрока 10 миллионов евро, но получил отказ. Возможно, россияне сделают новое предложение.

В нынешнем сезоне 22-летний Маер провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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