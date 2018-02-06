"Зенит" нацелился на хавбека "Урала"

"Зенит" хочет купить полузащитника "Урала" Романа Емельянова, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб переключил внимание на 25-летнего хавбека после того, как не удалось договориться о трансферах Антона Швеца из "Ахмата" и Магомеда Оздоева из "Рубина". "Сине-бело-голубые" готовы заплатить за игрока "Урала" пять миллионов евро.

В этом сезоне Емельянов сыграл за "Урал" 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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