"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин может продолжить карьеру в "Зените", сообщают российские СМИ.

Питерский клуб рассчитывает подписать 31-летнего футболиста в качестве свободного агента. Конкуренцию "сине-бело-голубым" составят "Урал" и "Тамбов".

В текущем сезоне Дюпин сыграл за "Анжи" 29 матчей, в которых пропустил 45 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

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