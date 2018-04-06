"Зенит" нацелился на игрока "Динамо"

Теги зенит санкт-петербургдинамо москваалександр ташаев

"Зенит" нацелился на игрока "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев может перейти в "Зенит", сообщают российские СМИ.

Питерский клуб готов купить 23-летнего хавбека ближайшим летом за шесть миллионов евро.

В этом сезоне Ташаев сыграл за "Динамо" 21 матч, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2020 года. 

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