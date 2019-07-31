"Зенит" нацелился на игрока "Краснодара"

Теги зенит санкт-петербургкраснодаралександр мартынович

"Зенит" нацелился на игрока "Краснодара"

"Зенит" проявляет интерес к белорусскому центральному защитнику "Краснодара" Александру Мартыновичу, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб сделал предложение по трансферу игрока, но получил отказ. Дело в том, что белорус решил остаться в "Краснодаре".

Стоит отметить, что со следующего сезона белорусы не будут считаться легионерами в Российской Премьер-Лиге.

31-летний Мартынович выступает за "Краснодар" с 2010 года. Всего он провел за "быков" 201 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны". | http://soccernews.ru
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