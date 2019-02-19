"Зенит" нацелился на игрока "Оренбурга"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин попал в сферу интересов "Зенита", сообщает телеграм-канал "Ненобель".

По информации источника, в подписании 25-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

За счёт приобретения Сутормина "Зенит" рассчитывает усилить группировку игроков с российским паспортом, которая в последнее время из-за травм не досчиталась Олега Шатова, Александра Ерохина и Далера Кузяева.

В текущем сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 17 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

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