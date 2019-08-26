"Зенит" нацелился на игрока "Порту"

Теги зенит санкт-петербургпортутрансферыйордан осорио

"Зенит" нацелился на игрока "Порту"

"Зенит" проявляет интерес к венесуэльскому защитнику "Порту" Йордану Осорио, сообщается в телеграм-канал Нобеля Арустамяна.

По данным источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры. В составе "Зенита" Осорио может заменить словенца Миху Мевлю, которым интересуется "Сочи".

25-летний Осорио выступает за "Порту" с 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за "Виторию Гимарайнш" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на хавбека "Ренна", лидирующего в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 3 7
2 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 3 7
3 Порту Порту 3 6
4 Бенфика Бенфика 3 6
5 Боавишта Боавишта 3 5
6 Брага Брага 3 4
7 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 3 4
8 КД Тондела КД Тондела 3 4
9 Портимоненсе Портимоненсе 3 4
10 Санта-Клара Санта-Клара 3 4
11 Жил Висенте Жил Висенте 3 4
12 Рио Аве Рио Аве 2 3
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 3 3
14 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2 2
15 Белененсиш Белененсиш 3 2
16 Витория Сетубал Витория Сетубал 3 2
17 Маритиму Маритиму 3 1
18 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов