"Зенит" нацелился на игрока "Порту"
"Зенит" проявляет интерес к венесуэльскому защитнику "Порту" Йордану Осорио, сообщается в телеграм-канал Нобеля Арустамяна.
По данным источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры. В составе "Зенита" Осорио может заменить словенца Миху Мевлю, которым интересуется "Сочи".
25-летний Осорио выступает за "Порту" с 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за "Виторию Гимарайнш" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|3
|7
|2
|ФК Фамаликао
|3
|7
|3
|Порту
|3
|6
|4
|Бенфика
|3
|6
|5
|Боавишта
|3
|5
|6
|Брага
|3
|4
|7
|Морейренсе ФК
|3
|4
|8
|КД Тондела
|3
|4
|9
|Портимоненсе
|3
|4
|10
|Санта-Клара
|3
|4
|11
|Жил Висенте
|3
|4
|12
|Рио Аве
|2
|3
|13
|Дешпортиво Авеш
|3
|3
|14
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|15
|Белененсиш
|3
|2
|16
|Витория Сетубал
|3
|2
|17
|Маритиму
|3
|1
|18
|Пасуш де Феррейра
|3
|1