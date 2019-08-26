"Зенит" нацелился на игрока "Порту"

"Зенит" проявляет интерес к венесуэльскому защитнику "Порту" Йордану Осорио, сообщается в телеграм-канал Нобеля Арустамяна.

По данным источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры. В составе "Зенита" Осорио может заменить словенца Миху Мевлю, которым интересуется "Сочи".

25-летний Осорио выступает за "Порту" с 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за "Виторию Гимарайнш" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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