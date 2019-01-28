"Зенит" нацелился на игрока сборной Колумбии

Теги зенит санкт-петербургбока хуниорстрансферы

"Зенит" нацелился на игрока сборной Колумбии

"Зенит" планирует приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, петербургский клуб предложил "Боке" 13 миллионов евро плюс бонусы.

Игроком также интересуется "Рома", которая хочет арендовать футболиста. 

Барриос перешел в "Боку Хуниорс" летом 2016 года из "Депортес Толима" за 2,6 миллиона евро. За команду он сыграл 59 матчей, забил один гол, сделал две голевые передачи.

Не пропустите:  Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов