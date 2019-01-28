"Зенит" нацелился на игрока сборной Колумбии

"Зенит" планирует приобрести полузащитника "Боки Хуниорс" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, петербургский клуб предложил "Боке" 13 миллионов евро плюс бонусы.

Игроком также интересуется "Рома", которая хочет арендовать футболиста.

Барриос перешел в "Боку Хуниорс" летом 2016 года из "Депортес Толима" за 2,6 миллиона евро. За команду он сыграл 59 матчей, забил один гол, сделал две голевые передачи.

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