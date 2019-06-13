"Зенит" нацелился на испанского полузащитника

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Виктору Камарасе, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

25-летний Камараса выступает за "Бетис" с 2017 года. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за "Кардифф", за который провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с севильским клубом действует до лета 2022 года.

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