"Зенит" нацелился на испанского полузащитника
"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Виктору Камарасе, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
25-летний Камараса выступает за "Бетис" с 2017 года. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за "Кардифф", за который провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с севильским клубом действует до лета 2022 года.
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|Валенсия
|38
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|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
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|Бетис
|38
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
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