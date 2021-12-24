"Зенит" нацелился на итальянского защитника

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"Зенит" нацелился на итальянского защитника

Фото инстаграм Маттиа Вити

Центральный защитник "Эмполи" Маттиа Вити может продолжить карьеру в России.

По информации главного редактора TuttoMercatoWeb Марко Контерио, 19-летний футболист заинтересовал "Зенит".

"Сине-бело-голубые" изучают кандидатуру итальянца, чья рыночная стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро.

Вити является воспитанником "Эмполи", за первую команду он сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался.

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